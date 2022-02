Temps de baleine Brest, 23 février 2022, Brest.

Temps de baleine La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest

2022-02-23 – 2022-02-26 La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest Finistère

Météodanse – dès 7 ans.

Alors que le temps, au sens large, est au cœur de nombreuses préoccupations, ce spectacle donne à voir d’insaisissables phénomènes météorologiques et s’amuse à faire la différence entre un temps de chien et un temps de baleine !

Comment aborder sur scène les changements climatiques ? Inviter les variations atmosphériques à entrer dans le théâtre ? Tel un équilibriste entre l’abstraction et l’absurde, entre le rire et la contemplation, entre les vagues et les tempêtes, Jonas Chéreau navigue sur ces lignes de crêtes et pose cette question moins simple qu’il n’y paraît : c’est quoi le problème avec le climat ? À dos de baleine, Jonas Chéreau emmène les enfants là où les mots ne peuvent pas aller.

Jonas Chéreau / En partenariat avec Le Quartz – Scène nationale de Brest.

MERCREDI 23 FÉVRIER 15h

VENDREDI 25 FÉVRIER 19h30

SAMEDI 26 FÉVRIER 11h

SÉANCES EN JOURNÉE – réservations uniquement par téléphone au 02 98 47 33 42

MERCREDI 23 FÉVRIER 10h

JEUDI 24 FÉVRIER 10h / 14h30

VENDREDI 25 FÉVRIER 14h30

STUDIO RENÉ LAFITE

40 min / 8 €

+33 2 98 47 33 42 https://www.lamaisondutheatre.com/brest-finistere_la-saison__fiche_376_Temps+de+baleine.htm

dernière mise à jour : 2022-01-03 par