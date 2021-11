Temps de 20 ans Parc départemental Jean Moulin / Les Guilands, 7 décembre 2021, Bagnolet.

Temps de 20 ans

du mardi 7 décembre au dimanche 12 décembre à Parc départemental Jean Moulin / Les Guilands

Un chapiteau à se rendre heureux… ——————————— A l’occasion de la création du spectacle de cirque « _Comment le vent vient à l’oreille_ » (titre provisoire), **Surnatural Orchestra** mutualise avec la Cie du Cheptel Aleikoum un grand chapiteau (plus de 600 places) dont le collectif musical profitera au moins pour les trois années à venir. Occasion de tenter l’aventure d’un projet envisagé de longue date, identifié sous le nom « _À se rendre heureux_ » : implantations longues où le chapiteau devient tour à tour lieu de diffusion, de partages, de rencontres et d’expériences… Il sera, pour cette première, implanté à **Bagnolet/Montreuil** sur le **parc départemental Jean Moulin-Les Guilands**. À l’occasion des 20ans de l’orchestre, y seront proposées de **novembre à décembre 2021** nos propres formes artistiques : concerts exceptionnels avec invités, Toiles (spectacles cirque/musique) et petites formes, mais aussi des rencontres ouvertes (le collectif y tiendra un bar), une programmation de musiques et spectacles variés, des cartes blanches aux associations locales… **Lundi 6 décembre – 20h** _Voyage en Tutti_ long métrage documentaire de Josselin Carré, au Cin’Hoche de Bagnolet **Mardi 7 décembre – 19h30** _Cosmophonie_ spectacle, par Écoute les arbres pousser (création 2021) Story Telling for Earthly Survival film documentaire de Fabrizio Terranova (France, Belgique 2016, 81mn) **Mercredi 8 décembre – 20h30** _Focus Grands Formats #1 : The Very Big Experimental Toubifri Orchestra_ en concert pour la sortie de son nouvel album « Dieu Poulet ». **Jeudi 9 décembre – à partir de 19h30** _Focus Grands Formats #2 : Jazz et Fest Noz en liberté_ Octet Cabaret Rocher, Kami octet, Arn **Vendredi 10 décembre – dès 19h** _Surnatural Orchestra, que le cirque me croque !_ en format cabaret, l’orchestre convie quelques poignées de circassiens rencontrés au fil des ans pour fabriquer ensemble la magie de cette chaude soirée d’Hiver… **Samedi 11 décembre – dès 19h** _Surnatural Orchestra, de 20temps3mouvements_ invitation à se joindre lancée aux musiciens qui furent pour un bout de vie le joyeux cœur de l’orchestre / soirée prolongée d’un DJ set et précédée d’une première partie… **Dimanche 12 décembre – dès 14h** _Paar Linien, Selen Peacock, Les anciens_ Les **14 novembre, 27 novembre et 5 décembre**, le chapiteau accueille **Marmoe** (Mois des Arts de Montreuil pour l’Enfance), le festival jeune public de Montreuil. Le **4 décembre**, le **Douzbekistan Weshtival #9.** Et les **17 et 18 décembre**, les **Fééries de Noël**, en partenariat avec **AIMR**. [Plus d’infos ici](https://www.surnaturalorchestra.com/temps-de-20-ans/)

Plein tarif 20€, tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant, enfant de + de 12 ans, personne âgée, précaires) 10€, moins de 12 ans 4€

Festival organisé par Surnatural Orchestra à l’occasion de ses 20 ans

Parc départemental Jean Moulin / Les Guilands 103 rue Charles Delescluze, Bagnolet Bagnolet Malassis Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T19:30:00 2021-12-07T22:30:00;2021-12-08T20:30:00 2021-12-08T23:00:00;2021-12-09T19:30:00 2021-12-09T23:00:00;2021-12-10T19:00:00 2021-12-10T23:00:00;2021-12-11T19:00:00 2021-12-11T23:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T20:00:00