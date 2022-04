Temps convivial autour de l’exposition carnaval du centre social la Busette Mairie de quartier de Lille-Centre Lille Catégories d’évènement: Lille

Temps convivial autour de l’exposition carnaval du centre social la Busette Mairie de quartier de Lille-Centre, 3 mai 2022, Lille. Temps convivial autour de l’exposition carnaval du centre social la Busette

Mairie de quartier de Lille-Centre, le mardi 3 mai à 18:00

Dans le cadre de l’exposition « Carnaval de Lille-Centre », Monsieur Franck HANOH, Président du Conseil de Quartier et Madame Mariette LAURENT, présidente du centre social la Busette, ont le plaisir de vous inviter à un temps convivial qui se déroulera le : Mardi 3 mai à 18h en mairie de quartier de Lille-Centre, 10 rue Pierre Dupont à Lille,

Entrée libre

Venez découvrir l’exposition des enfants du centre social La Busette ! Mairie de quartier de Lille-Centre 31 rue des Fossés, Lille Lille Lille-Centre Nord

2022-05-03T18:00:00 2022-05-03T20:00:00

