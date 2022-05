Temps “Carnet de voyage nature”, 16 juin 2022, .

Temps “Carnet de voyage nature”

2022-06-16 – 2022-06-16

Avec Solenn et Maryvonne, au cours de jolies promenades, nature et patrimoine, se prendre au jeu du croquis et du lavis et du dessin sur le vif… Comme un petit voyage graphique glissé dans notre quotidien. Un moment pour flâner et s’arrêter sur ce qui nous tape à l’œil : du petit détail au monument, de la couleur à l’instant partagé, pour s’évader, entraîner notre regard et notre coup de crayon. Nous pourrons échanger nos savoirs, techniques et idées originales. Un atelier accessible à tous, débutant ou confirmé. Du petit matériel sera à votre disposition (papier, support, aquarelle, crayons, craies…) mais vous pouvez aussi venir avec le vôtre.

Lieu confirmé lors de l’inscription.

contact@projets-echanges-developpement.net http://projets-echanges-developpement.net/site/

