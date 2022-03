Temps Calme + Les Nuits Primitives L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Temps Calme + Les Nuits Primitives L’Alimentation Générale, 14 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 avril 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

Temps Calme – Musique électronique, krautrock, pop psyché Les Nuits Primitives – Shoegaze, rock progressif Temps Calme est un trio lillois qui dévoilait en novembre 2020 son premier album « Circuit ». À la croisée de la musique électronique, du krautrock, du jazz et de la pop psychédélique, Temps Calme propose des titres liant reverbs de guitare à la chaleur des synthés analogiques, entraînés par une batterie appuyant un chant mélodique et entêtant, développant des atmosphères psychédéliques, mélancoliques ou rétro futuristes. Inspiré par la richesse sonore du shoegaze, les contrastes expressifs du rock progressif et la puissance rythmique des musiques traditionnelles, les six musiciens et musiciennes des Nuits Primitives recherchent la transe. Tiraillé entre la beauté d’une mélodie pop et la subtilité des disharmonies noïse, le groupe place les percussions au premier plan pour faire danser les corps et transporter les esprits. L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-04-14#.Yi9lmyHJ–k https://www.facebook.com/events/1413541432408776/ Concert;Musique

L'Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

https://www.facebook.com/events/1413541432408776/

