TEMPO TEMPO SALLE PAUL FORT NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

TEMPO TEMPO SALLE PAUL FORT, 9 février 2023, NANTES. TEMPO TEMPO SALLE PAUL FORT. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 20:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros. MAISON POPULAIRE présente ce concert Gratuit pour les moins de 5 an(s) Tempo tempo ! est une célébration colorée et joyeuse qui donne vie à l’héritage d’une véritable légende de la musique : Tony Allen. La musique du batteur d’origine nigériane devient une philosophie pour Fixi et Nicolas Giraud. Fixi Fixi Votre billet est ici SALLE PAUL FORT NANTES 9 rue Basse Porte Loire-Atlantique MAISON POPULAIRE présente ce concert Gratuit pour les moins de 5 an(s) Tempo tempo ! est une célébration colorée et joyeuse qui donne vie à l’héritage d’une véritable légende de la musique : Tony Allen. La musique du batteur d’origine nigériane devient une philosophie pour Fixi et Nicolas Giraud. .18.8 EUR18.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu SALLE PAUL FORT Adresse 9 rue Basse Porte Ville NANTES Tarif 18.8-18.8 lieuville SALLE PAUL FORT NANTES Departement Loire-Atlantique

SALLE PAUL FORT NANTES Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

TEMPO TEMPO SALLE PAUL FORT 2023-02-09 was last modified: by TEMPO TEMPO SALLE PAUL FORT SALLE PAUL FORT 9 février 2023 Salle Paul Fort Nantes

NANTES Loire-Atlantique