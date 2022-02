Tempo Tempo ! – A Tony Allen Celebration – par Fixi & Nicolas Giraud – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-03-19
Horaire : 21:00 22:30
Concert : 18 € / 16 € réduit
Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers

Concert. « Tempo Tempo ! » intimait le légendaire Tony Allen il y a 25 ans aux jeunes musiciens Fixi et Nicolas Giraud, les invitant à le suivre dans son rythme si singulier… Ils ont ainsi commencé avec Tony, puis ont suivi leur route, Fixi avec Java ou Winston McAnuff ; Nicolas Giraud accompagnant Claude Nougaro ou Manu Dibango. Ils devaient se retrouver tous les trois pour sceller discographiquement leur amitié mais Tony est prématurément parti rejoindre les étoiles. Aujourd'hui, les deux compagnons renouent musicalement avec Tony. Autour de ses enregistrements de batterie, ils composent et invitent leur famille musicale à les rejoindre. Le résultat, c'est « Tempo tempo ! », une célébration colorée et joyeuse qui donne vie à l'héritage d'une véritable légende de la musique.

Durée : 1h30
Dans le cadre du 35e Festival Handiclap (17 au 20 mars 2022)
Nantes 44200

