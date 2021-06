Tempo Piano Centre Dramatique National de l’Océan Indien, 21 juin 2021-21 juin 2021, Saint-Denis.

« NE TIREZ PAS SUR LE PIANISTE ! IL FAIT DE SON MIEUX ». ——————————————————– Oscar Wilde rapporte dans ses impressions d’Amérique que les premiers visés lors d’une bagarre au saloon étaient le miroir et … le pianiste. Point de bagarre ici ni de miroir brisé mais quelques jours en Musique, dédiés au Piano, dans ses multiples sonorités, classiques et jazz. Le Théâtre du Grand Marché (CDNOI) et l’auditorium du CRR de St Denis sont les lieux de rencontres, humaines et musicales. Pour cette 3ème édition, nous aurons le plaisir de suivre les pianistes Jérôme Granjon et Franck Amsallem pour des master classes publiques en journée et des récitals en soirée. Au menu également, ateliers blues pour les plus jeunes, concerts des élèves, des professeurs et des anniversaires à célébrer. **_Le Piano nous dit l’inexprimable et nous met dans tous nos états !_** Le programme : ————– ### Carnaval de pièces à 4 mains * **Lundi 21 juin 13h00** * Auditorium du CRR, centre Maxime Laope – Saint-Denis. * Entrée libre, réservations obligatoires au 02 62 90 44 77 ### « Astor por favor ! » par le trio Rhapsodiya * **Lundi 21 juin 18h30** * (CDNOI) Théâtre du Grand Marché Saint-Denis * Entrée libre, réservations obligatoires au 02 62 20 96 36 ou via [billeterie@cdnoi.re](mailto:[%5BBILLETTERIE@CDNOI.RE%5D(mailto:BILLETTERIE@CDNOI.RE)](mailto:%5BBILLETTERIE@CDNOI.RE%5D(mailto:BILLETTERIE@CDNOI.RE))) ### Les aventures de Babar – conte pour enfants joués par les élèves de cycle 1 et 2 des CRR Nord et Est * **Mardi 22 juin 13h00** * Auditorium Maxime Laope, CRR de Saint Denis * Entrée libre, réservations obligatoires au 02 62 90 44 77 ### « Le piano dans tous ses éclats » * **Jeudi 24 juin 18h30** * (CDNOI) Théâtre du Grand Marché Saint-Denis. * Entrée libre, réservations obligatoires au 02 62 20 96 36 ou via [billeterie@cdnoi.re](mailto:[%5BBILLETTERIE@CDNOI.RE%5D(mailto:BILLETTERIE@CDNOI.RE)](mailto:%5BBILLETTERIE@CDNOI.RE%5D(mailto:BILLETTERIE@CDNOI.RE))) ### Les concerts des élèves pianistes du CRR * **Jeudi 24 juin 13h : concert jazz** * **Vendredi 25 juin 13h : concert classique** * Auditorium Maxime Laope, CRR de Saint Denis * Entrée libre, réservations obligatoires au 02 62 90 44 77 ### Les concerts des pianistes invités Franck Amsallem * **Mardi 22 juin 18h30** * (CDNOI) Théâtre du Grand Marché Saint-Denis. * Entrée libre, réservations obligatoires au 02 62 20 96 36 ou via [billeterie@cdnoi.re](mailto:[%5BBILLETTERIE@CDNOI.RE%5D(mailto:BILLETTERIE@CDNOI.RE)](mailto:%5BBILLETTERIE@CDNOI.RE%5D(mailto:BILLETTERIE@CDNOI.RE))) ### Les concerts des pianistes invités Jérôme Granjon * **Vendredi 25 juin 18h30** * (CDNOI) Théâtre du Grand Marché Saint-Denis. * Entrée libre, réservations obligatoires au 02 62 20 96 36 ou via [billeterie@cdnoi.re](mailto:[%5BBILLETTERIE@CDNOI.RE%5D(mailto:BILLETTERIE@CDNOI.RE)](mailto:%5BBILLETTERIE@CDNOI.RE%5D(mailto:BILLETTERIE@CDNOI.RE))) Retrouvez le détail de la programmation ici : [[https://conservatoire.regionreunion.com/2021/06/10/tempo-piano-3/](https://conservatoire.regionreunion.com/2021/06/10/tempo-piano-3/)](https://conservatoire.regionreunion.com/2021/06/10/tempo-piano-3/)

