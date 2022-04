Tempo Palais de l’Archevêché, 4 avril 2022, Arles.

Tempo

du lundi 4 avril au samedi 30 avril à Palais de l’Archevêché

**Jules Milhau, 21 ans, est un artiste nîmois émergeant**, il dessine et peint depuis toujours. Son inspiration s’inscrit dans ses racines familiales : la Camargue, l’Espagne, l’Algérie, son univers est profondément méditerranéen, ses œuvres représentent des silhouettes fugitives, des oiseaux multicolores ou des taureaux puissants. **L’artiste Jules Milhau est invité par la Ville d’Arles via son service de la culture en résidence de création de dix jours au palais de l’Archevêché, pour le création d’une série d’œuvres, qui sera présentée par une exposition intitulée ” Tempo” dans les salles de l’Archevêché.** Dans le cadre de sa résidence de création, l’artiste accueillera et animera quatre ateliers scolaires en direction de quatre classes d’écoles élémentaires et proposera la création d’une œuvre collective : un totem, qui sera présentée au public au sein de l’exposition “Tempo”. Les salles de l’Archevêché deviendront pour un temps donné, un véritable laboratoire, où les œuvres seront réalisées in situ, permettant au public de découvrir et d’échanger avec l’artiste «les secrets» de fabrication et de sa mise en œuvre.

Entrée Libre

Jules Milhau est en résidence de création au palais de l’Archevêché du 4 au 14 avril, puis exposera ses créations à travers l’exposition “Tempo” du 15 au 30 avril. La résidence est ouverte au public.

Palais de l’Archevêché Place de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



