Tempo Drama La Banque de France, 30 janvier 2022, Roubaix.

La Banque de France, le dimanche 30 janvier 2022 à 15:00

TEMPO DRAMA ———– **Tempo Drama**, c’est un duo formé par Mathilde Braure et Gaspard Furlan. Dans un mood très actuel, ils abordent l’humanité avec des sons électro et des lyrics intemporels. En solo à l’accordéon, Mathilde propose des chansons originales composées sur mesure, et une remise au goût du jour du répertoire de la chanson française – Barbara, Dalida, Edith Piaf, mais aussi Fréhel, Damia et Marianne Oswald. Dans cet éventail musical, la légèreté l’emporte, et l’humour et la dérision ne sont jamais loin. [[https://youtu.be/pxGnVcJjLLc](https://youtu.be/pxGnVcJjLLc)](https://youtu.be/pxGnVcJjLLc)

TARIFS : 6€ – PASS 1 JOUR (TEMPO DRAMA + TONN3RR3 + MAKOTO SAN) : 21€

#chanson #electro #pop

La Banque de France 11 Rue Pellart 59100 Roubaix Roubaix Nord Nord



