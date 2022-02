Tempo di Tango Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Tempo di Tango Maison des Arts de St-Herblain, 12 mars 2022, Saint-Herblain. 2022-03-12 Initiation à la danse tangoSamedi 30 avril10h / Auditorium / durée 2hAnimée par la compagnie Trespugliese.À partir de 16 ans et adultes.Préférence pour les inscriptions en binôme.Gratuit. Inscription à l’accueil, par mail ou par téléphone.

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Tout public Initiation à la danse tangoSamedi 30 avril10h / Auditorium / durée 2hAnimée par la compagnie Trespugliese.À partir de 16 ans et adultes.Préférence pour les inscriptions en binôme.Gratuit. Inscription à l’accueil, par mail ou par téléphone. Tango argentinAssistez à un spectacle musical et chorégraphique ponctué de poèmes en espagnol et en français de Jorge Luis Borges. La grâce du couple de danseurs se mêle aux rythmes du Tango et de la Milonga, musique ancestrale du Tango et héritière de la musique cubaine.L’occasion de goûter au printemps argentin en découvrant sa musique, sa danse et sa poésie. Bandonéon : Christian Grimault. Guitare : Samuel Miralles.Piano : Gaëlle Kouroupakis. Contrebasse : Phillippe Rouillard. Violoncelle : Luc Saint-Loubert Bié. Danseurs : Sebastian Ovejero & Marie Quilly (compagnie Trespugliese).Alto : Florence Oster. Maison des Arts de St-Herblain adresse1} Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr

