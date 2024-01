TEMPO CIRQUE. « TRANSFERT » CIE VAGABONDE Place des aires Martigues, dimanche 10 mars 2024.

TEMPO CIRQUE. « TRANSFERT » CIE VAGABONDE Tempo Cirque du 24 février au 10 mars Place des Aires. Un temps fort autour des arts du cirque. Dimanche 10 mars, 14h00, 16h30 Place des aires Gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T14:00:00+01:00 – 2024-03-10T14:45:00+01:00

Fin : 2024-03-10T16:30:00+01:00 – 2024-03-10T17:15:00+01:00

Présentation

Quand l’inertie solitaire se voit bousculée par le contact sensible… s’immiscent le désir et le trouble. L’être s’émeut… Il ou elle se met en mouvement, s’ouvre au jeu de la vie pour en accueillir les sourires et les risques, les danses et les folies. Alors on renverse les perspectives, on s’explore la tête en bas, on traverse nos propres contours en s’accrochant fort à l’autre. Et on essaye de voyager en dehors de soi…

Les corps atterrés se réveillent, les mots déclamés se muent en mélodies, les acrobaties s’envolent sur des airs électrifiés… mais l’équilibre est fragile, dans ce monde en noir et bleu…

Tout public

Gratuit

Réservation conseillée au 06 99 11 38 34

En savoir plus

La compagnie VagAbonde est un quatuor nomade, qui mélange délicatement le cirque et la musique live…Poétique et envoûtant, leur spectacle Transfert incarne unetrajectoire mystérieuse mais palpable.

Voir le teaser

