Tempo cirque Place des Aires Martigues, samedi 24 février 2024.

Tempo cirque Place des Aires Martigues Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, dans le cadre de sa politique de soutien aux Arts du Cirque, la Ville de Martigues vous propose des spectacles sur l’esplanade de la Place des Aires, en centre-ville de Ferrières.

Les ateliers : voir plus bas « Nous vous suggérons ».Familles

– Du 24 février au 8 mars, tous les jours, de 16h à 17h30 : Euro Circus Famille Gontelle. Tout public.

Billetterie : Gradins : 10€ enfants, 12€ adultes et Loges 15€.

L’amour du cirque de génération en génération !

La famille Gontelle, composée de 5 artistes seulement et porteuses de valeur d’idées d’énergie et de motivation.

Nous sommes le reflet d’une véritable aventure artistique.



Cette nouvelle année « Euro Circus » souhaite vous transporter, vous enchanter dans une nouvelle création mêlant toute émotion.

Vous serez étonné tant par les acrobaties, émues par la prouesse que par la comédie enjouée.

Alors n’attendez plus et embarquez pour un véritable dépaysement au Royaume des rêves.



– Samedi 9 mars, à 14h et 17h30 : « À tiroirs ouverts » par la compagnie Majordome.

Tout public, à partir de 5 ans. Gratuit, réservation conseillée (durée 55 minutes).

Une scène qui symbolise un intérieur exigu, quelques planches, une table, des tabourets. Des balles, tantôt objets de jonglage, compagnons de jeu et personnages imaginaires, peuplent chaque recoin du mobilier…

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de la vie, tombe et se relève…tombe et se relève. Il nous ouvre peu à peu les tiroirs de son monde intérieur pour nous laisser entendre le bruit de dedans.



Derrière ce spectacle jonglé et burlesque, drôle et touchant, d’une haute technicité, se cache une solitude qui va se dévoiler au fur et à mesure des défis et exploits traversés. Jouer pour survivre, s’inventer un ailleurs.



– Dimanche 10 mars, à 14h et 16h30 : « Transfert » par la Cie Vagabonde.

Tout public. Gratuit, réservation conseillée (durée 45 minutes).

Quand l’inertie solitaire se voit bousculée par le contact sensible… s’immiscent le désir et le trouble. L’être s’émeut… Il ou elle se met en mouvement, s’ouvre au jeu de la vie pour en accueillir les sourires et les risques, les danses et les folies. Alors on renverse les perspectives, on s’explore la tête en bas, on traverse nos propres contours en s’accrochant fort à l’autre. Et on essaye de voyager en dehors de soi…

Les corps atterrés se réveillent, les mots déclamés se muent en mélodies, les acrobaties s’envolent sur des airs électrifiés… mais l’équilibre est fragile, dans ce monde en noir et bleu… EUR.

Place des Aires Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-03-08



L’événement Tempo cirque Martigues a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme de Martigues