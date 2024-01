TEMPO CIRQUE. EURO CIRCUS FAMILLE GONTELLE Place des aires Martigues, samedi 24 février 2024.

Présentation

L’amour du cirque de génération en génération !

La famille Gontelle, composée de 5 artistes seulement et porteuses de valeur d’idées d’énergie et de motivation.

Nous sommes le reflet d’une véritable aventure artistique.

Cette nouvelle année « Euro Circus » souhaite vous transporter, vous enchanter dans une nouvelle création mêlant toute émotion.

Vous serez étonné tant par les acrobaties, émues par la prouesse que par la comédie enjouée.

Alors n’attendez plus et embarquez pour un véritable dépaysement au Royaume des rêves.

Tout public

Billeterie : Gradins 10€/Enfants 12€/Adultes | Loges 15€

Renseignements au 06 60 77 55 32

Renseignements au 06 60 77 55 32
Place des aires 13500 MARTIGUES