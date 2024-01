TEMPO CIRQUE. « À TIROIRS OUVERTS » CIE MAJORDOME Place des aires Martigues, samedi 9 mars 2024.

TEMPO CIRQUE. « À TIROIRS OUVERTS » CIE MAJORDOME Tempo Cirque du 24 février au 10 mars Place des Aires. Un temps fort autour des arts du cirque. Samedi 9 mars, 14h00, 17h30 Place des aires Gratuit, réservation conseillée

Début : 2024-03-09T14:00:00+01:00 – 2024-03-09T14:55:00+01:00

Fin : 2024-03-09T17:30:00+01:00 – 2024-03-09T18:25:00+01:00

Présentation

Une scène qui symbolise un intérieur exigu, quelques planches, une table, des tabourets. Des balles, tantôt objets de jonglage, compagnons de jeu et personnages imaginaires, peuplent chaque recoin du mobilier…

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de la vie, tombe et se relève…tombe et se relève. Il nous ouvre peu à peu les tiroirs de son monde intérieur pour nous laisser entendre le bruit de dedans.

Derrière ce spectacle jonglé et burlesque, drôle et touchant, d’une haute technicité, se cache une solitude qui va se dévoiler au fur et à mesure des défis et exploits traversés. Jouer pour survivre, s’inventer un ailleurs.

Tout public, à partir de 5 ans

Gratuit

Réservation conseillée au 06 99 11 38 34

La compagnie Majordome, créée en 2017, est spécialisée dans le secteur des arts du spectacle vivant. Quentin BREVET, son fondateur, se lance dans un projet solo innovant et nous ouvre peu à peu les tiroirs de son monde…

