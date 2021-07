Vailhan Vailhan Hérault, Vailhan TEMPLIERS DU TIBÉRET Vailhan Vailhan Catégories d’évènement: Hérault

Vailhan

TEMPLIERS DU TIBÉRET Vailhan, 17 août 2021, Vailhan. TEMPLIERS DU TIBÉRET 2021-08-17 09:30:00 – 2021-08-17

Depuis leurs commanderies du Larzac, les Templiers ont fondé au XIIème siècle de nombreuses exploitations agricoles dans la région. C'est l'occasion de découvrir l'une d'entre elles, où fonctionnaient plusieurs moulins à eau. Vous profiterez en chemin d'un panorama grandiose ainsi que des couleurs et senteurs de la garrigue. Tarif :8€ / personne, gratuit pour les moins de 10 ans. 5€ jusqu'à 15 ans. Réservation obligatoire.

+33 6 09 70 28 69 http://www.histoiresdumidi.com/

