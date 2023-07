Visite commentée « Patrimoine naturel et patrimoine bouddhique du temple zen de la Gendronnière » Temple Zen de la Gendronnière Valaire Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Valaire Visite commentée « Patrimoine naturel et patrimoine bouddhique du temple zen de la Gendronnière » Temple Zen de la Gendronnière Valaire, 17 septembre 2023, Valaire. Visite commentée « Patrimoine naturel et patrimoine bouddhique du temple zen de la Gendronnière » Dimanche 17 septembre, 14h30 Temple Zen de la Gendronnière Durée : 2h Avec Grégory Ryu Gen Sordon, membre de l’association zen internationale, Christian Sallé de la Société d’Histoire Naturelle du 41 et Jane Dumont, chargée de mission en paysage à Agglopolys. Temple Zen de la Gendronnière La Gendronnière, 41120 Valaire Valaire 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 44 04 86 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 32 »}] Le temple de La Gendronnière, fondé en 1980 dans les environs de Blois, est l’un des principaux temples européens de l’école Sōtō du bouddhisme zen. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

