Tre donne belle, avec le trio Alla Francesca
Lundi 24 octobre, 19h30
Temple

Entrée libre, participation aux frais (corbeille), réservation conseillée sur le site des Chemins de Musique. Merci de ne pas contacter directement le Temple.

Avec trois formidables chanteuses, des chansons et villanelles à trois voix du 17e siècle, poésies très touchantes par le caractère toujours actuel des affects qu’elles expriment. Temple Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Dans le cadre des Chemins de Musique.

Tre donne belle / Alla francesca Ici, chaque chanson raconte le petit univers des personnages qui la peuplent, oscillent entre amour et désespoir, se réjouissent, doutent, se réjouissent encore… Dans ces textes poétiques, nos vies et nos affects sont décrits comme si des siècles et des siècles d’histoire ne s’étaient pas écoulés depuis, tant sont permanents les sentiments humains. La quasi totalité du programme s’inscrit dans une assez vaste période qui va de Costanzo Festa (1485-1545) à Claudio Monteverdi (1567-1643), et s’ancre dans le Nord-Est de l’Italie. Alla francesca, spécialisé dans les musiques du Moyen Âge, se tourne ici, en trio féminin, vers des musiques pour lui extrêmement « tardives », chansons et villanelles du 17e siècle. Vivabiancaluna Biffi – CHANT, VIOLA D’ARCO, CONCEPTION DU PROGRAMME

Christel Boiron – CHANT

Brigitte Lesne – CHANT, HARPE GOTHIQUE Participation aux frais assurée par le passage d’une corbeille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T19:30:00+02:00

2022-10-24T20:45:00+02:00

