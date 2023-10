THEATRE POLICIER – SEBASTIAN PITRÉ Temple Vebron, 28 octobre 2023, Vebron.

Vebron,Lozère

« La lieutenante » : Cette création de 2023 écrite et mise en scène par José Joilan de la Cie « L’eau et le vent », avec Floriane Douat, Kala Neza et Jean-Serge Dunet sera présentée en avant-première à Vébron, avant une tournée dans toute la France…..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Temple

Vebron 48400 Lozère Occitanie



« La lieutenante »: This 2023 creation, written and directed by José Joilan of the Cie « L?eau et le vent », with Floriane Douat, Kala Neza and Jean-Serge Dunet, will be previewed in Vébron, before touring throughout France….

« La lieutenante »: Esta creación de 2023, escrita y dirigida por José Joilan, de la compañía « L’eau et le vent », con Floriane Douat, Kala Neza y Jean-Serge Dunet, se preestrenará en Vébron, antes de recorrer toda Francia….

« La lieutenante »: Diese Kreation aus dem Jahr 2023, geschrieben und inszeniert von José Joilan von der Cie « L’eau et le vent », mit Floriane Douat, Kala Neza und Jean-Serge Dunet, wird in Vébron uraufgeführt, bevor sie durch ganz Frankreich tourt…..

