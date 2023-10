CONCERT NOMADE – SEBASTIAN PITRÉ Temple Vebron, 26 octobre 2023, Vebron.

Vebron,Lozère

« La guitare Nomade de Sebastian Pitré » : Partage d’un véritable hommage à la guitare espagnole par le compositeur et guitariste argentin Sebastian Pitré, qui fera faire au public, le tour du monde à travers la musique. Un voyage par les pays et pay….

Temple

Vebron 48400 Lozère Occitanie



« La guitare Nomade de Sebastian Pitré »: Argentine composer and guitarist Sebastian Pitré shares his tribute to the Spanish guitar, taking the audience on a musical tour of the world. A journey through countries and lands…

« La guitare Nomade de Sebastian Pitré »: El compositor y guitarrista argentino Sebastian Pitré comparte su homenaje a la guitarra española, llevando al público en un viaje musical por el mundo. Un viaje a través de países y…

« Die Nomadengitarre von Sebastian Pitré: Der argentinische Komponist und Gitarrist Sebastian Pitré teilt eine wahre Hommage an die spanische Gitarre mit dem Publikum und nimmt es mit auf eine musikalische Weltreise. Eine Reise durch die Länder und Länder…

