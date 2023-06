NUIT DES VEILLEURS A TOUL Temple Toul Toul Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

NUIT DES VEILLEURS A TOUL

Lundi 26 juin, 20h00
Temple
Entrée libre

Un acte fort qui permettra de continuer cette chaîne de soutien et de prière faite dans toute la France et à travers le monde par l'ACAT-France à l'occasion de la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture.

Temple
3, rue du Ménin
Toul 54200
Meurthe-et-Moselle
Grand Est

