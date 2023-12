Concert des Lumières Temple Tence, 4 décembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Les Choeurs du Haut-Lignon dirigés par Laurence Bourdin et l’Atelier Choral dirigé par Elisabeth de Mestral.

Accompagnement : Hugues Laurent.

Chants de la Renaissance, baroques et contemporains..

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . .

Temple

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Les Choeurs du Haut-Lignon directed by Laurence Bourdin and l’Atelier Choral directed by Elisabeth de Mestral.

Accompaniment by Hugues Laurent.

Renaissance, Baroque and contemporary songs.

Los Choeurs du Haut-Lignon dirigidos por Laurence Bourdin y el Atelier Choral dirigido por Elisabeth de Mestral.

Acompañamiento: Hugues Laurent.

Canciones renacentistas, barrocas y contemporáneas.

Die Choeurs du Haut-Lignon unter der Leitung von Laurence Bourdin und das Atelier Choral unter der Leitung von Elisabeth de Mestral.

Begleitung: Hugues Laurent.

Lieder aus der Renaissance, dem Barock und zeitgenössischen Liedern.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme du Haut-Lignon