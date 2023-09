CINECO : YANNICK Temple Saint-Martin-de-Lansuscle, 6 janvier 2024, Saint-Martin-de-Lansuscle.

Saint-Martin-de-Lansuscle,Lozère

Le film « Yannick » sera diffusé au temple.

Synopsis:

En pleine représentation de la pièce « Le Cocu », un très mauvais boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main…

Durée : 01h07min

Genre : Comédie

Origine : F….

Temple

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie



The film « Yannick » will be shown at the temple.

Synopsis:

In the middle of a performance of « Le Cocu », a very bad boulevard play, Yannick gets up and interrupts the show to take over the evening…

Running time: 01h07min

Genre: Comedy

Origin : F…

En el templo se proyectará la película « Yannick ».

Sinopsis:

En medio de una representación de la obra « Le Cocu », un bulevar muy malo, Yannick se levanta e interrumpe el espectáculo para hacerse cargo de la velada…

Duración: 01h07min

Género: Comedia

Origen : F…

Der Film « Yannick » wird im Tempel gezeigt.

Synopsis:

Mitten in der Aufführung des Stücks « Le Cocu », einem sehr schlechten Boulevardstück, steht Yannick auf und unterbricht die Vorstellung, um den Abend wieder in die Hand zu nehmen…

Dauer: 01h07min

Genre: Komödie

Herkunft: F…

