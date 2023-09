CINECO : ANATOMIE D’UNE CHUTE Temple Saint-Martin-de-Lansuscle, 4 novembre 2023, Saint-Martin-de-Lansuscle.

Saint-Martin-de-Lansuscle,Lozère

Le film « Anatomie d’une chute » sera diffusé au temple.

Synopsis:

Palme d’Or Cannes 2023 Samuel est retrouvé mort dans la neige au pied du chalet isolé où il vit avec sa femme Sandra, écrivaine allemande, et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel. Une ….

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Temple

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie



The film « Anatomie d’une chute » will be shown at the temple.

Synopsis:

Palme d?Or Cannes 2023 Samuel is found dead in the snow at the foot of the isolated chalet where he lives with his wife Sandra, a German writer, and their visually impaired 11-year-old son Daniel. A …

En el templo se proyectará la película « Anatomie d’une chute ».

Sinopsis:

Palma de Oro Cannes 2023 Samuel aparece muerto en la nieve al pie del aislado chalet donde vive con su esposa Sandra, una escritora alemana, y su hijo Daniel, de 11 años y con discapacidad visual. A …

Der Film « Anatomie eines Sturzes » wird im Tempel gezeigt.

Synopsis (Zusammenfassung):

Palme d’Or Cannes 2023 Samuel wird tot im Schnee am Fuße der abgelegenen Hütte aufgefunden, in der er mit seiner Frau Sandra, einer deutschen Schriftstellerin, und ihrem 11-jährigen sehbehinderten Sohn Daniel lebt. Ein …

Mise à jour le 2023-09-22 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère