CINECO : LA COLLINES AUX CAILLOUX Temple Saint-Martin-de-Lansuscle, 4 novembre 2023, Saint-Martin-de-Lansuscle.

Saint-Martin-de-Lansuscle,Lozère

« La colline aux cailloux » sera diffusé à 16h.

Synopsis

Programme de 3 courts-métrages.

» Va-t’en, Alfred « de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (France, Belgique, 2023, 11′) : Alfred a dû fuir son pays à cause de la guerre. Sans logement, il erre, d….

2023-11-04

Temple

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie



« The Pebble Hill will be shown at 4pm.

Synopsis

Program of 3 short films.

« Va-t’en, Alfred » by Célia Tisserant and Arnaud Demuynck (France, Belgium, 2023, 11′): Alfred had to flee his country because of the war. Homeless, he wanders from place to…

« La colina de los guijarros » se proyectará a las 16.00 horas.

Sinopsis

Programa de 3 cortometrajes.

« Va-t’en, Alfred » de Célia Tisserant y Arnaud Demuynck (Francia, Bélgica, 2023, 11′): Alfred tuvo que huir de su país a causa de la guerra. Sin hogar, vaga de un lugar a otro…

« La colline aux cailloux » wird um 16 Uhr ausgestrahlt.

Synopsis

Programm aus drei Kurzfilmen.

« Va-t’en, Alfred » von Célia Tisserant und Arnaud Demuynck (Frankreich, Belgien, 2023, 11′): Alfred musste wegen des Krieges aus seinem Land fliehen. Ohne Unterkunft irrt er umher, d…

