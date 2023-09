13ÈME RENCONTRES DOCUMENTAIRES TERRA NOSTRA Temple Saint-Martin-de-Lansuscle, 13 octobre 2023, Saint-Martin-de-Lansuscle.

Saint-Martin-de-Lansuscle,Lozère

Les 13ème rencontres documentaires Terra Nostra proposeront 13 films documentaires.

Au programme:

Vendredi 13

18h30 : « Une si longue marche » de Dominique Loreau, 62’00, 2022 en présence de la réalisatrice.

21h15 : « Taming the garden « de Salomé Jashi,….

Temple

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie



The 13th Terra Nostra Documentary Encounters will feature 13 documentary films.

On the program:

Friday 13th

6:30pm: « Une si longue marche » by Dominique Loreau, 62?00, 2022 in the presence of the director.

9:15pm: « Taming the garden » by Salomé Jashi,…

La 13ª edición del festival de documentales Terra Nostra contará con 13 películas documentales.

En el programa:

Viernes 13

18h30: « Une si longue marche » de Dominique Loreau, 62?00, 2022 en presencia del director.

21.15 h: « Domar el jardín » de Salomé Jashi,…

Das 13. Terra Nostra Dokumentarfilmtreffen wird 13 Dokumentarfilme zeigen.

Auf dem Programm stehen:

Freitag, 13

18.30 Uhr: « Une si longue marche » von Dominique Loreau, 62?00, 2022 in Anwesenheit der Regisseurin.

21.15 Uhr: « Taming the garden » von Salomé Jashi,…

