CONCERT AU TEMPLE Temple Saint-Martin-de-Lansuscle, 26 septembre 2023, Saint-Martin-de-Lansuscle.

Saint-Martin-de-Lansuscle,Lozère

Venez écouter les différents groupes présents à ce concert: Brotchen des Todes, rock psyché, chevauchées planantes et sauvages, Contumance, guitare, bandes, junk électronics, Nono électra, solo rock blues, Le Magasin des guitares, red rock poppy et H….

2023-09-26 fin : 2023-09-26 . EUR.

Temple

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie



Come and listen to the various bands taking part in this concert: Brotchen des Todes, psychedelic rock, wild, soaring rides, Contumance, guitar, tapes, junk electronics, Nono electra, solo rock blues, Le Magasin des guitares, red rock poppy and H…

Venga a escuchar a los diferentes grupos que participan en este concierto: Brotchen des Todes, rock psicodélico, salvaje, paseos por las alturas, Contumance, guitarra, cintas, electrónica basura, Nono electra, solo rock blues, Le Magasin des guitares, rock rojo poppy y H…

Brotchen des Todes, Psychedelic Rock, wilde Ritte, Contumance, Gitarre, Bands, Junk Electronics, Nono Electra, Solo Rock Blues, Le Magasin des guitares, Red Rock Poppy und H…

Mise à jour le 2023-09-21 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère