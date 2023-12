SPECTACLE ET SOUPE Temple Saint-Hilaire-de-Lavit, 1 décembre 2023, Saint-Hilaire-de-Lavit.

Saint-Hilaire-de-Lavit,Lozère

Samedi 2 décembre à 18H30 l’Esperluette accueille la Cie Les Passereaux avec leur spectacle : JE MOURRON BEN SANS QU’ON NOUS TUE

eu et mise en scène : Suzanne Tandé, Chorégraphie : Ariane Derain, Jeu et arrangements : Francis Jauvain, D’après des mus….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Temple

Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie



Saturday December 2 at 6:30 pm l’Esperluette welcomes Cie Les Passereaux with their show: JE MOURRON BEN SANS QU’ON NOUS TUE

written and directed by Suzanne Tandé, Choreography by Ariane Derain, Acting and arrangements by Francis Jauvain: Francis Jauvain, Based on mus…

Sábado 2 de diciembre a las 18:30 h, Esperluette recibe a la Cie Les Passereaux con su espectáculo: JE MOURRON BEN SANS QU’ON NOUS TUE

escrita y dirigida por Suzanne Tandé, Coreografía de Ariane Derain, Interpretación y arreglos de Francis Jauvain: Francis Jauvain, Basado en música de…

Am Samstag, den 2. Dezember um 18.30 Uhr empfängt die Esperluette die Cie Les Passereaux mit ihrem Stück: JE MOURRON BEN SANS QU’ON NOUS TUE

eu und Inszenierung: Suzanne Tandé, Choreografie: Ariane Derain, Spiel und Arrangements : Francis Jauvain, Nach Musik von…

Mise à jour le 2023-11-27 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère