Art vocal : Chœurs d’enfants Temple Saint-Georges Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard

Art vocal : Chœurs d’enfants Temple Saint-Georges, 5 juin 2023, Montbéliard . Art vocal : Chœurs d’enfants 16 Rue Saint-Georges Temple Saint-Georges Montbéliard Doubs Temple Saint-Georges 16 Rue Saint-Georges

2023-06-05 – 2023-06-05

Temple Saint-Georges 16 Rue Saint-Georges

Montbéliard

Doubs . Partons en voyage avec les chœurs d’enfants du Pays de Montbéliard et naviguons entre le réel et l’imaginaire. Chœurs de Audincourt/ Grand-Charmont/ Bethoncourt/ Arbouans/ Fesches-le-Châtel/ Dampierre-les-Bois/ Montbéliard (école du Petit Chênois, école des Fossés, école Coteau Jouvent)/ Voujeaucourt/ Présentevillers/ Mathay/ Mandeure Organisateur : Conservatoire du Pays de Montbéliard. Temple Saint-Georges 16 Rue Saint-Georges Montbéliard

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Temple Saint-Georges 16 Rue Saint-Georges Ville Montbéliard Departement Doubs Tarif Lieu Ville Temple Saint-Georges 16 Rue Saint-Georges Montbéliard

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard /

Art vocal : Chœurs d’enfants Temple Saint-Georges 2023-06-05 was last modified: by Art vocal : Chœurs d’enfants Temple Saint-Georges Montbéliard 5 juin 2023 16 Rue Saint-Georges Temple Saint-Georges Montbéliard Doubs Doubs Temple Saint-Georges Montbéliard

Montbéliard Doubs