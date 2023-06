Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Seine-Maritime Atelier : découvrir la pratique de l’orgue Temple Saint-Eloi Rouen, 17 septembre 2023, Rouen. Atelier : découvrir la pratique de l’orgue Dimanche 17 septembre, 18h00 Temple Saint-Eloi Durée 1h. Découverte de la pratique de l’orgue pour des pianistes et des claviéristes confirmés, sous la conduite d’Alain Brunet, organiste à Saint-EloiDécouverte de la pratique de l’orgue pour des pianistes et des claviéristes confirmés, sous la conduite d’Alain Brunet, organiste à Saint-Eloi Temple Saint-Eloi Place Martin-Luther-King, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie http://concert-saint-eloi-rouen.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 19 59 69 »}] Construite au XVIe s., l’église Saint Eloi a été affectée au culte protestant par Napoléon en 1803. Le protestantisme a été présent très tôt à Rouen (200 hérétiques poursuivis entre 1528 et 1547). L’église abrite des vitraux du XVIe s., une gloire baroque, des vestiges de statues témoignant de l’iconoclasme protestant durant le siège de Rouen de 1562 face à l’Hôtel de Bourtheroulde TEOR : rue du Général Giraud Bus : Théâtre des Arts Parking : Pucelle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

