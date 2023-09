Visite du temple de l’Église Protestante Unie Temple protestant Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Visite du temple de l’Église Protestante Unie 16 et 17 septembre Temple protestant Entré libre

Visite du temple, documentations sur le Protestantisme, Exposition de peintures de Louisa Plou(Ode à la beauté qui nous entoure), Présentation de l’Orgue baroque de 17h à 18h.

Temple protestant 32 rue de la Préfecture 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 09 52 82 61 68 http://www.musiqueautemple.fr/index.html Construit à la fin du XVIIe siècle, le bâtiment est la chapelle de la congrégation des Filles de l’Union chrétienne. De style jésuite, il représente le seul exemple de cette architecture baroque italienne à Tours. Au lendemain de la Révolution, la chapelle est utilisée par l’administration pour servir d’orangerie, d’arsenal, et enfin de pensionnat de garçons. Elle devient propriété de M. de Vildé, qui la loue à la communauté protestante ré-établie en Touraine à partir de 1838. Cette dernière acquiert le bâtiment en 1844.

Aujourd’hui, le bâtiment est utilisé par l’Église protestante réformée de Touraine qui y célèbre ses cultes, ainsi que par la communauté anglicane de l’église d’Angleterre Saint Alcuin.

Il est classé sur la liste des monuments historiques depuis 1992. Les vitraux ont été créés et réalisés par les ateliers Duchemin en 2000. L’orgue a été inauguré en 2007, confectionné par le facteur Rémy Malher qui a su réaliser une œuvre à la fois moderne, personnelle et originale. Derrière le buffet aux formes contemporaines se cachent de nombreux jeux dont la douceur, la subtilité et la diversité rappellent les instruments construits au XVIIe siècle en Allemagne du sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Louisa Plou