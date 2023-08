Participez au concert des 150 ans d’un temple protestant Temple protestant Thaon-les-Vosges Catégories d’Évènement: Thaon-les-Vosges

Vosges Participez au concert des 150 ans d’un temple protestant Temple protestant Thaon-les-Vosges, 17 septembre 2023, Thaon-les-Vosges. Participez au concert des 150 ans d’un temple protestant Dimanche 17 septembre, 17h00 Temple protestant Entrée libre Concert du 150ème anniversaire de la communauté protestante Epinal-Thaon avec l’Ensemble Lederlin. Temple protestant Rue Rapp 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Thaon-les-Vosges Vosges Grand Est 06 84 71 15 88 http://epinal-thaon.epudf.org Ce temple de style finlandais a été inauguré en 1909. Il est construit à l’initiative des alsaciens ayant opté pour la nationalité française à la suite de la guerre de 1870. A l’intérieur, on peut observer des boiseries Majorelle. rampe d’accès Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

