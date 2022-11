Concert occitan de Noël, hautbois et orgue Temple protestant, Sète (34)

Concert occitan de Noël, hautbois et orgue Temple protestant, Sète (34), 2 décembre 2022, . Concert occitan de Noël, hautbois et orgue Vendredi 2 décembre, 18h00 Temple protestant, Sète (34) organisé par Cercle occitan Max Roqueta Temple protestant, Sète (34) 32, Rue Maurice Clavel Temple protestant, 34200 Sète, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T18:00:00+01:00

2022-12-02T19:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Temple protestant, Sète (34) Adresse 32, Rue Maurice Clavel Temple protestant, 34200 Sète, France Age maximum 110 lieuville Temple protestant, Sète (34)

Temple protestant, Sète (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//