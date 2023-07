Exploration du monument : découvrez-le à votre rythme ou avec nos guides passionnés Temple protestant Saintes Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Exploration du monument : découvrez-le à votre rythme ou avec nos guides passionnés

16 et 17 septembre

Temple protestant

Gratuit. Entrée libre.

Visitez librement ou profitez d'une visite commentée par nos guides accueillants lors de votre visite au monument.

Temple protestant
2 cours Reverseaux, 17100 Saintes
Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
05 46 93 15 74

Temple protestant construit au début du XXe siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historique en 1998.

Parking à 200m. Arrêt de bus.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

