Saintes Concert : Bach au temple Temple protestant Saintes, 15 septembre 2023, Saintes. Concert : Bach au temple Vendredi 15 septembre, 20h15 Temple protestant Gratuit. Entrée libre. Orgue, clavecin et piano-forte par M. Cédric Burgelin, titulaire de l’orgue de la cathédrale de Saintes. Temple protestant 2 cours Reverseaux, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 93 15 74 Temple protestant construit au début du XXe siècle, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historique en 1998. ¨Parking à 200m. Arrêt de bus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

