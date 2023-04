Temple Protestant Temple protestant Sainte-Hermine Catégories d’évènement: Sainte-Hermine

Vendée

Temple Protestant

Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00

PARCOURS HISTORIQUE DE SAINTE-HERMINE

Samedi 16 septembre 2023

Départ à 10h00 à la gare routière (durée : 2h) Temple protestant 25 Grande rue du temple, 85210 Sainte-Hermine Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire 02 51 27 51 81 Construit en 1824 dans le goût du temps (style néogothique, plan antique, fronton, colonnes et chapiteaux à palmes), ce petit temple manifeste la visibilité du protestantisme dans l’espace public après un siècle et demi d’interdiction. La chaire surplombe la table de communion, espace réalisé comme une salle de classe, peu d’objets exceptés la bible et l’harmonium, pas de représentation, décorations de motifs géométriques et floraux récentes. L’intérieur exprime les caractéristiques essentielles de la théologie protestante. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

