Visitez un temple protestant du XIXème siècle Temple protestant Saint-Dié-des-Vosges, 16 septembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Arpentez librement ce temple et n’hésitez à poser des questions à la personne présente dans le lieu pour en apprendre plus sur le bâtiment et l’Eglise qui l’utilise. Des brochures sont aussi à disposition.

Le pasteur sera présent le dimanche 17 de 15h à 16h30.

Temple protestant 12 rue du Maréchal-Foch 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 (0)6 74 45 34 07 https://vosges-meurthe.epudf.org https://www.facebook.com/profile.php?id=100068590353082 Ce temple protestant, datant de 1856, connaît aujourd’hui une configuration intérieure datant des années 1956-1970. Ce lieu est utilisé pour le culte réformé. parkings gratuits à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

EPU Vosges-Meurthe