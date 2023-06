Ensemble Hemiolia, musique baroque : Chercheurs d’absolu, autour de Théodore Monod Temple protestant Roubaix, 25 juin 2023, Roubaix.

Ensemble Hemiolia, musique baroque : Chercheurs d’absolu, autour de Théodore Monod Dimanche 25 juin, 18h00 Temple protestant Entrée à 13 euros, tarif réduit à 9 euros

La musique est l’un des moyens que nous avons à notre disposition pour nous élever spirituellement, et accéder à tant de zones de notre être que la pensée analytique et les mots n’atteindront jamais : il nous a semblé naturel et juste de rendre hommage à la pensée profonde de Théodore Monod par cette création de Lise Borel, mise en regard avec la mise en musique de psaumes issus de la liturgie protestante (chère à Théodore Monod) par Henry Purcell, Michael Prætorius, Jean-Sébastien Bach, et Félix Mendelssohn dont l’intemporalité et la grandeur nous guident depuis des siècles sur le chemin de l’essentiel.

Hemiolia est un ensemble de musiciens baroques créé en 2008 par la violoncelliste Claire Lamquet, présent depuis ses débuts sur le territoire des Hauts-de-France, et actuellement en résidence sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane.

L’ensemble privilégie la proximité avec des publics divers, des territoires ruraux aux grands festivals en France et à l’étranger.

Hemiolia s’implique durablement pour le développement de ses activités culturelles en région, et organise chaque été une tournée à destination des petites communes rurales des Hauts-de-France. Grâce à son ancrage territorial fort et assumé, Hemiolia consacre environ 80% de son activité à la région des Hauts-de-France.

Temple protestant 29 rue des Arts 59100 Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « orgue.temple.rbx@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T18:00:00+02:00 – 2023-06-25T19:30:00+02:00

