Dialogue Clavecin et Orgue Temple protestant Roubaix

Roubaix

Dialogue Clavecin et Orgue Dimanche 20 novembre, 15h00 Temple protestant

Plein tarif 7 euros / Tarif réduit 5 euros

Concert Clavecin et Orgue par Sophie Lechelle et Thomas Yvrard handicap moteur mi Temple protestant 29 rue des Arts 59100 Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Bach, Böhm, Buxtehude, ces 3 autres grands B de l’histoire auraient bien pu se rencontrer aux alentours d’Hambourg, de Lünebourg ou de Lübeck dans l’Allemagne du Nord du début du XVIIIème siècle.

Dans un programme parcourant différents genres musicaux de l’époque – prélude et fugue, toccata, suite de danse, choral, passacailles… – le clavecin et l’orgue se répondent pour tisser des liens entre les univers musicaux de ces 3 compositeurs. Sophie Lechelle enseigne au sein des Conservatoires à Rayonnement Départemental de Calais et de Saint-Omer.

En septembre 2020, elle est organiste titulaire au Touquet.Cheffe d’orchestre passionnée, elle est directrice artistique de l’Orchestre du Lointain. Thomas Yvrard enseigne le clavecin et la basse continue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lille.

