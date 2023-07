Visite du Temple Temple Protestant Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Visite du Temple Temple Protestant Rennes, 16 septembre 2023, Rennes. Visite du Temple Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Temple Protestant Entrée libre Visite commentée d’environ 30 minutes, ou visite libre à l’aide d’un fascicule. Temple Protestant 22 boulevard de la Liberté 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://rennes.epudf.org/ https://www.facebook.com/EPUFRENNES Temple protestant fin 19ème siècle. Dernière restauration : 2017. L’orgue (19è siècle) provient d’une chapelle anglicane de Dinan. La disposition intérieure donne une place centrale à la lecture de la Bible, et correspond aux caractéristiques particulières de l’architecture de l’Eglise Réformée. Métro République – Cet édifice est un lieu de culte protestant, toujours en service à l’heure actuelle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 EPU Rennes Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Temple Protestant Adresse 22 boulevard de la Liberté 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Temple Protestant Rennes

Temple Protestant Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/