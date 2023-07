Découvrez un des derniers temples de style néo-gothique Temple Protestant Raon-l’Étape Catégories d’Évènement: Raon-l'Étape

Vosges Découvrez un des derniers temples de style néo-gothique Temple Protestant Raon-l’Étape, 16 septembre 2023, Raon-l'Étape. Découvrez un des derniers temples de style néo-gothique 16 et 17 septembre Temple Protestant entrée libre Visitez librement ce temple de la fin du XIXème siècle.

Des brochures seront à disposition, et une personne sera présente pour répondre aux questions sur l’édifice. Temple Protestant 23 avenue du Général de Gaulle, 88110 Raon-l’Étape Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est https://www.eglise-protestante-unie.fr/raon-l-etape-senones-baccarat-pA0613 Le temple de plan rectangulaire est construit en moellon de grès enduit sur un soubassement de granite local. Les encadrements des baies, les chaînes d’angle harpées et les rampants sont en grès rose d’extraction locale. Un petit porche hors-œuvre à la façade amortie par un pignon offre une façade en pierre de taille (grès rose) orné d’un tympan en tiers-point. Pour tout décor : une croix grecque est sculptée sur le linteau et une croix latine amortit le pignon. La façade du temple est dépourvue d’ornement à l’exception d’une baie trilobé et d’une arcade supportant la cloche, elle aussi amortie d’une croix latine. La charpente à fermes de sapin est couverte d’ardoise. Ce temple est le premier d’une série due à l’architecte Félix Paumier.

C’est aussi un des derniers temples à se référer à un style néo-gothique simplifié qui eut son heure de gloire dans l’architecture protestante des pays francophones de 1840 aux années 1890.

Cet édifice a été construit en 1889. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 EPU Vosges-Meurthe Détails Catégories d’Évènement: Raon-l'Étape, Vosges Autres Lieu Temple Protestant Adresse 23 avenue du Général de Gaulle, 88110 Raon-l'Étape Ville Raon-l'Étape Departement Vosges Lieu Ville Temple Protestant Raon-l'Étape

Temple Protestant Raon-l'Étape Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raon-l'etape/