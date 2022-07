Le temple de Pons vous ouvre ses portes ! Temple protestant Pons Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Le temple de Pons vous ouvre ses portes ! 17 et 18 septembre Temple protestant

Gratuit. Entrée libre.

Bienvenue au temple protestant ! Découvrez l’histoire du temple, de l’édifice, la chaire, et une exposition de documents à caractère historique… Temple protestant 6 rue du président Roosevelt, 17800 Pons Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Parking à 200m.

06 72 28 02 91 Ce temple prend place dans une ancienne chapelle, nommée chapelle des Dames de la Foi

