Conférence musicale : l'hymnologie protestante Samedi 16 septembre, 17h00 Temple protestant Gratuit. Entrée libre. Venez participer à une conférence musicale, réalisée par Stéphane Griffiths.

De la louange à l’intercession, la guitare et le banjo de Stéphane accompagneront l’assemblée. Temple protestant 5 rue des écossais, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 84 81 53 25 http://www.eglise-protestante-unie.fr Le temple est le lieu de culte de l’église protestante unie de France. Il a été reconstruit en 1951, suite aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

