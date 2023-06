Visite libre d’un temple protestant Temple protestant Poitiers, 16 septembre 2023, Poitiers.

Visite libre d’un temple protestant Samedi 16 septembre, 14h00 Temple protestant Gratuit. Entrée libre.

Le premier temple protestant de Poitiers a été détruit après la révocation de l’édit de Nantes. Un second temple de style néo-gothique fut construit en 1873 et inauguré en 1874.

Comme le monument aux coloniaux, la gare, les escaliers de la gare et d’autres immeubles du quartier, il fut détruit dans le bombardement des Alliés, notamment par les anglais, dans la nuit du 12 au 13 juin 1944.

Seule fut sauvée la Bible qui se trouvait, d’après les témoignages, sur la table de communion. La reconstruction, financée notamment par les paroissiens a été confiée aux architectes Lucien et Charles Martineau.

Venez découvrir ce temple protestant, ouvert exceptionnellement au public lors des Journées européennes du patrimoine. Une exposition sera présentée au sein du temple à cette occasion.

Temple protestant 5 rue des écossais, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 84 81 53 25 http://www.eglise-protestante-unie.fr Le temple est le lieu de culte de l’église protestante unie de France. Il a été reconstruit en 1951, suite aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Élisabeth Renaud