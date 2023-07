Exposition: « Femmes d’espérance, femmes d’exception » Temple protestant Poissy, 16 septembre 2023, Poissy.

Exposition: « Femmes d’espérance, femmes d’exception » 16 et 17 septembre Temple protestant Entrée libre

Femmes d’espérance, Femmes d’exception

Le projet est né d’une question d’une étudiante. « Pourquoi ne parle-t-on que des hommes ? »

L’exposition présente des femmes protestantes et leur engagement, situées dans leur contexte historique et théologique, souvent dans des situations particulières, depuis le XVIe siècle jusqu’à aujourd’hui, et aussi une nuée d’autres témoins autour.

17 portraits de femmes à travers cinq siècles, qui ont dû faire face aux défis de leur temps avec intelligence, courage et persévérance.

Temple protestant 31 avenue des Ursulines 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 0625448243 https://www.eglise-protestante-unie.fr/poissy-et-environs-p71814 Construit en 1885 par l’architecte Weyland pour la Société protestante de Poissy, agrandi d’une tribune dans les années 60, puis d’une vaste salle modulable en 2010, le temple protestant vit au rythme de la communauté de fidèles implantée à Poissy depuis le XIXe siècle. Dans sa simplicité et sa sobriété, l’édifice est caractéristique des lieux de culte réformés réalisés à cette époque.

Visite libre- tous publics- accès mobilité réduite SNCF et RER gare de Poissy- accès mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

EPU POISSY