Orléans Escape game de Noël Temple protestant Orléans, 16 décembre 2023 15:00, Orléans. Escape game de Noël Samedi 16 décembre, 16h00, 17h30 Temple protestant Entrée libre L’étoile a disparu… comment trouver l’étable ? Résolvez les énigmes et retrouvez l’étoile ! Venez vous amuser en famille ou entre amis…

Animation proposée par l’Église protestante unie d’Orléans, dans le cadre du parcours Vers Noël pas à pas. Temple protestant cloître Saint Pierre Empont Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

Age min 7 Age max 99

