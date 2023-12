Concert d’orgue Temple protestant Orléans, 15 décembre 2023 18:00, Orléans.

Concert d’orgue Vendredi 15 décembre, 19h00 Temple protestant Entrée libre

Regards croisés sur l’Avent, avec des pièces de J.S. Bach, D. Buxtehude et J. Brahms, entrelacées de lectures poétiques de G. Baudry et M-P. Faure.

Concert proposé par l’association des Amis de l’Orgue et du Temple d’Orléans (AOT), dans le cadre du parcours « Vers Noël pas à pas ».

Temple protestant cloître Saint Pierre Empont Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:00:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

2023-12-15T19:00:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

Orgue Avent Bach gratuit