Journées du patrimoine : concerts d’orgue au Temple Temple protestant Orange, 16 septembre 2023, Orange.

Orange,Vaucluse

Le Temple, église dominicaine du 16°s. affectée au culte protestant en 1812 ouvre ses portes. Jean-Marie Puli, organiste, proposera des Petits quarts d’heure de musique baroque italienne, espagnole et germanique les deux jours à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Temple protestant rue Pontillac

Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Temple, a 16th-century Dominican church assigned to Protestant worship in 1812, opens its doors. Jean-Marie Puli, organist, will be offering Petits quarts d’heure of Italian, Spanish and Germanic Baroque music on both days at 2pm, 3pm, 4pm, 5pm and 6pm.

El Temple, iglesia dominica del siglo XVI reconvertida al culto protestante en 1812, abre sus puertas. El organista Jean-Marie Puli interpretará petits quarts d’heure de música barroca italiana, española y germánica ambos días a las 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 y 18:00 horas.

Der Temple, eine Dominikanerkirche aus dem 16. Jahrhundert, die 1812 dem protestantischen Gottesdienst zugewiesen wurde, öffnet seine Türen. Der Organist Jean-Marie Puli wird an beiden Tagen um 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 und 18.00 Uhr kleine Viertelstunden mit italienischer, spanischer und germanischer Barockmusik spielen.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme Orange Châteauneuf