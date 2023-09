Cet évènement est passé Visite d’un temple protestant et conférence Temple protestant Matha Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Matha Visite d’un temple protestant et conférence Temple protestant Matha, 16 septembre 2023, Matha. Visite d’un temple protestant et conférence Samedi 16 septembre, 14h00 Temple protestant Gratuit. Entrée libre. De 14h à17h venez visiter le temple et de la crypte.

À 17h, participez à une conférence sur la tapisserie de l’Apocalypse (Angers) par Jacques Buchhold (professeur émérite de Nouveau Testament et de Grec, doyen honoraire de la faculté libre de Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine). Et à 19 h, dégustez un verre de l’amitié devant le temple.

Pour plus d’informations :http://www.eelmatha.org/ Temple protestant Place de la Madeleine, 17160 Matha Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 58 50 47 [{« link »: « http://www.eelmatha.org/ »}] Il aurait été vraisemblablement l’ancienne chapelle du château féodal construit place Samson et détruit en 1242 par Louis IX. La dite chapelle, actuellement temple de l’église Évangélique Libre de Matha fut tout d’abord vendue comme bien national. Le nouveau propriétaire la revendit au pasteur Doine en 1875. Elle était alors en ruine et seul le chœur subsistait. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00 ©Eel matha Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Matha Autres Lieu Temple protestant Adresse Place de la Madeleine, 17160 Matha Ville Matha Departement Charente-Maritime Lieu Ville Temple protestant Matha latitude longitude 45.86755;-0.31995

Temple protestant Matha Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/matha/