Visite du Temple protestant de Mâcon Temple protestant, Mâcon Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément.

Visite du Temple protestant de Mâcon 16 et 17 septembre Temple protestant, Mâcon Entrée libre

Seul temple bâti après 1950 en Bourgogne-Franche-Comté, le temple de Mâcon est l’œuvre d’Oskar et de Fernande Bitterli. Les architectes ont apporté un soin particulier à son aménagement et au dessin du mobilier adapté aux besoins du culte.

Le lieu est exceptionnellement ouvert lors des Journées européennes du patrimoine. Des visites guidées vous sont proposées par une chargée de recherche du service Inventaire et patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Visite libre de 14h à 17h.

Visites guidées à 14h, 15h et 16h (samedi et dimanche).

Temple protestant, Mâcon 32 rue Saint-Antoine, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© P.-M. Barbe-Richaud, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine